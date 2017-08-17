Саакашвили через суд хочет вернуть гражданство Украины

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуть себе гражданство Украины через суд.

«Только легальным законным путем, только через суд буду добиваться возвращения украинского паспорта. Я буду добиваться возвращения сейчас в рамках закона Украины», — сказал Саакашвили в прямом эфире в среду вечером на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что обращаться в ЕСПЧ пока что не намерен по причине бюрократической вволокиты в практике Европейского суда.

В ходе прямого эфира, отвечая на вопросы пользователей, Саакашвилии заявил о своем намерении вернуться в Украину 10 сентября. Он сказал, что украинские власти «приняли специальную норму, чтобы Саакашвили не пересек украинскую границу».

Кроме того, Саакашвили признался, что в настоящий момент находится в Польше и что остро переживает свою разлуку с новой родиной: «Сердце разрывается, когда сейчас в Польше сидишь»...