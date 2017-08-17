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Даже в Дании не верят, что «Копенгаген» пройдет «Карабах»

Автор: Отдел спорта 

Слова о том, что теперь «Карабах» является фаворитом в противостоянии с «Копенгагеном», сказанные после первого матча главным тренером датского клуба Столе Сольбаккеном, находят свое подтверждение и в коэффициентах букмекерских контор.

Букмекеры за свои слова отвечают деньгами, а потому обязаны трезво оценивать шансы соперников, даже если играют представители их страны. Вот и датский филиал одной из крупнейших букмекерских контор Скандинавии NordicBet объективно рассматривает возможности «Копенгагена» после поражения в Баку со счетом 0:1.

Коэффициент вероятности того, что чемпион Дании пройдет в следующий раунд, - 2,70. А успех «Карабаха» по сумме двух игр оценивается в 1,44. То есть «Карабах» считается явным фаворитом противостояния, хотя при жеребьевке именно «Копенгаген» был «сеяным».

«Теперь роли поменялись, - пишет датское издание Avisen. - NordicBet дает лишь 35 процентов на то, что «Копенгаген» выйдет в групповой турнир Лиги чемпионов.

Трудное начало сезона осложнилось для «Копенгагена» во вторник, когда команда проиграла «Карабаху». Поражение было вполне заслуженным и незамедлительно сказалось на коэффициентах NordicBet.

Перед первым матчем коэффициент на выход «Копенгагена» в групповой раунд был равен 1,50, а на выход «Карабаха» - 2,50. Сейчас все изменилось: 1,44 на «Карабах» и 2,70 на «Копенгаген».

«Копенгаген» был бессилен в первой игре, и мы считаем, что вряд ли картина резко изменится в ответной встрече, - объясняет решение букмекерской конторы сотрудник NordicBet Томас Хольм. – Ответная игра будет очень тяжелой, и «Копенгаген» не сможет избежать проблем, которые имеет в обороне и в нападении. В атаке команда создает слишком мало моментов. На данный момент «Копенгаген» не выглядит командой, которая способна выиграть с разницей в два мяча у опытного международного соперника».

Напомним, матч «Копенгаген» - «Карабах» состоится 23 августа на стадионе «Паркен» в столице Дании. Игра начнется в 22:45 по бакинскому времени.

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