Проверка перед свадьбой выявила в Азербайджане 1456 сифилитиков

В июле этого года 17 793 человека, вступающих в брак, прошли медицинское обследование. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава Азербайджана, с июля 2015 года, когда после внесения соответствующих изменений в Семейный кодекс в стране было введено обязательное бесплатное медобследование всех вступающих в брак, его прошли 309 224 человека.

В июле этого года установленные анализы сдали 17793 вступающих в брак, и в целом медицинские показатели большинства из них признаны удовлетворительными.

Вместе с тем только за один месяц было выявлено 12594 носителей талассемии, 1456 случаев инфицирования сифилисом, а у 225 человек был обнаружен вирус иммунодефицита (ВИЧ).

В Центре по борьбе со СПИДом Минздрава уточнили, что среди 225 ВИЧ-инфицированных много носителей вируса, которые уже состоят на учете, но по разным причинам не узаконили свои брачные союзы. Те же, у кого ВИЧ выявлен в результате обязательного обследования, были взяты на учет в Центре, вновь сдали анализы и, в соответствии с их состоянием, были обеспечены антиретровирусной терапией.

Подчеркивая эффективность современных препаратов против ВИЧ, специалисты Центра рассказали о семейной паре, один из супругов которой был взят на учет в 2015 году и у которой в дальнейшем родились здоровые дети. Благодаря своевременной АРВ-терапии ни второй супруг, ни новорожденные не были инфицированы.

На сегодняшний день из всех выявленных во время обязательного обследования случаев ВИЧ-инфицирования лишь двум парам запрещено было вступление в брак.