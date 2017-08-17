Китайские ученые впервые заморозили человека

Китайские ученые произвели первую в мире криогенную заморозку человеческого тела, сообщает агентство Синьхуа.

Ученые смогли поместить в криокамеру тело скончавшейся от рака легких 49-летней Чжан Вэньлянь из провинции Шаньдун.

По желанию супруга, тело умершей было обработано и помещено в криогенную камеру специалистами компании Shandong Yinfeng Biological Engineering Group. Ученые надеются, что развитие технологий может позволить вернуть умершую к жизни через несколько десятков лет, а тело к тому моменту сохранится в идеальном состоянии.

Операцию по заморозке тела провели ещё в мае, однако общедоступная информация по данному факту появилась лишь несколько месяцев спустя.