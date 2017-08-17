В Москве пройдет акция протеста

Московские власти дали согласие на проведение 26 августа митинга "За свободный интернет" на проспекте Сахарова, передает Интерфакс сообщение организаторов акции.

"Довожу до Вашего сведения предложение провести митинг на проезжей части проспекта Академика Сахарова на участке от ул.Садовая-Спасская до Бульварного кольца с установкой трибуны напротив д.7", - говорится в письме замруководителя Департамента региональной безопасности Москвы Александра Кононца, опубликованном организаторами в фейсбуке.

Митинг планируется провести 26 августа с 16:00 до 18:00,максимальное количество участников его ограничено числом в 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что партия "ПАРНАС" подала в Московский департамент региональной безопасности заявку на проведение 26 августа митинга "За свободный интернет". Организаторами акции выступили ПАРНАС совместно с партией "Гражданская инициатива", "Пиратской партией", "Либертарианской партией", партией "Демократический выбор", "Протестной Москвой" и общественными организациями "РосКомСвобода" и "Левый блок".

Первое согласованное шествие "За свободный интернет" прошло 23 июля на Бульварном кольце в Москве.