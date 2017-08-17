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В Баку судят жестокого двадцатилетнего убийцу

Автор: Отдел криминальных расследований 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по делу 20-летнего жителя Астаринского района, ранее судимого Азера Джафарова, обвиняемого в убийстве своих двоюродных брата и сестры, а также в нанесении ножевых ранений своей тете, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Сегодняшнее заседание под председательством судьи Фаига Ганиева было посвящено уточнению анкетных данных обвиняемого. Очередное заседание суда состоится 24 августа.

Напомним, что 2 апреля 2017 года в час ночи в Наримановском районе в одном из частных домов было обнаружено тело Фариды Гасымовой с многочисленными колото-резанными ранениями, а ее мать Латифа Мамедова в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, в качестве подозреваемого был задержан племянник Л.Мамедовой Азер Джафаров. В ходе осмотра его автомобиля BMW в грузовом отсеке было найдено тело 16-летнего сына Л.Мамедовой - Сагиля Гасымзаде.

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