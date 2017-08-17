На овощном рынке Нижнего Новгорода произошел конфликт между уроженцами Азербайджана и выходцами из Средней Азии, сообщает NewsNN.

Согласно информации, конфликт перерос в массовую драку, в которой приняли участие несколько десятков человек.

На следующее утро уроженцы Азербайджана устроили акцию и перекрыли дорогу. Они требовали убрать с рынка людей из Средней Азии. Дорога оставалась перекрытой всего несколько минут. Причиной тому стала драка, которая произошла накануне.

На сегодня рынок закрыт. На данный момент 20 участников инцидента находятся в полиции. Обстоятельства случившегося уточняются.