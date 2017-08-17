TANAP приносит не только газ, но и воду

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. в рамках социальных и инвестиционных проектов предоставит грант в 15, 4 млн. турецких лир на обеспечение питьевой водой 91 села в Кыршехире, Кырыккале и Йозгате - провинций, по территориям которых пройдет трубопровод TANAP, сообщает газета Milliyet.

Согласно письменной информации Управления регионального развития (KOP), TANAP, который будет транспортировать природный газ из Шах-Дениз-2 в Турцию, а затем в Европу, поддержит проекты обеспечения чистой питьевой водой населенных пунктов, расположенных на линии маршрута.

В связи с подписанием протокола между руководителем управления Ихсаном Бостанчы и гендиректором TANAP Doğalgaz İletim A.Ş Салтуком Дюзйолом, 15.4 млн лир (7.7 млн. манатов) будет выделено на снабжение водой турецких деревень и городов.

Руководитель Управления регионального развития КОР Ихсан Бостанчы поблагодарил ТАNAP от имени граждан страны за предоставленние столь ценной услуги. «Мы надеемся на дельнейшее сотрудничество с TANAP», - заявил Бостанчы.