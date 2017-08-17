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Maserati футболиста Рашада Садигова увезли на штрафстоянку Приказ "сверху"

Автор: Отдел спорта 

Известный азербайджанский футболист, бывший игрок сборной Азербайджана, «Карабаха» и других ведущих клубов страны, победитель Исламиады-2017 Рашад Садигов столкнулся с неприятной ситуацией...

Как рассказал футболист местным СМИ, его автомобиль марки Maserati был незаконно отправлен на штрафную стоянку.

«Меня остановили сотрудники Государственной дорожной полиции, - рассказывает Р.Садигов. – Они проверили автомобиль на наличие установленного дополнительного оборудования, но ничего не обнаружили. Несмотря на это, сотрудники полиции заявили, что «сверху» приказано забрать мой автомобиль на штрафстоянку. Я попросил объяснений: «сверху» - это кто? Но они не смогли ничего объяснить, вновь заявив, что «это указание сверху». Мне ничего не оставалось делать, как только подчиниться.

Утром следующего дня я отправился в Бакинское управление Государственной дорожной полиции. Там, в 18-й комнате, меня встретил майор полиции Джавад Гафаров. Он проверил мои документы и заявил, что нет никаких оснований для задержания моего автомобиля, так как у меня нет неоплаченных штрафов. После этого Гафаров дал указание инспекторам проверить глушитель моей машины. После проверки мне сказали, что уровень звука, который издает глушитель, чуть выше нормы. На это я ответил, что в таком виде эту машину производят на заводе. Я ведь недавно зарегистрировал ее. Если звук выше нормы, то почему ее зарегистрировали? Но я вновь не получил ответов на свои вопросы.

Позже помощник майора сказал мне, что нужно оплатить штраф в размере 500 манат за глушитель, издающий звук выше нормы. Я заявил, что это незаконно, потребовал, чтобы был составлен протокол. Пригрозил, что обращусь в суд. Никакого результата. Я также звонил на горячую линию МВД, но тоже никаких новостей».

Напомним, что еще совсем недавно Рашад Садигов играл за команду «Зиря», забивал за нее в еврокубках. Однако затем его исключили из команды за недисциплинированное поведение.Сейчас 33-летний футболист остается никем не затребованным.

Haqqin.az пытался получить комментарий к произошедшему у начальника отдела по общественным связям Главного управления дорожной полиции города Баку полковника полиции Вагифа Асадова, однако он упорно не отвечает на наши звонки.

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