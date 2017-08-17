В Трускавец чаще всего приезжают азербайджанцы и поляки

По данным мониторинга количества отдыхающих в июле 2017 года, из иностранцев в Трускавец чаще всего наезжали поляки и азербайджанцы. Об этом сообщает пресс-служба Трускавецкого городского совета.

В июле этого года город посетили 4855 иностранцев, что на 1090 человек, или на 29,0%, больше показателя на июль 2016 года.

Больше всего отдыхающих в июле было из Азербайджана (1123 чел.), Польши (1084 чел.), Белоруссии (871 чел.), Туркменистана (365 чел.), Израиля (335 чел.) Молдовы (327 чел. ) и России (190 чел.).