Известный аналитик, обозреватель агентства «Росбалт» Ирина Джорбенадзе опубликовала обширный материал на тему российско-армянских отношений. Точнее - метаний Армении между Россией и Западом. Напомним, что в своем недавнем интервью haqqin.az Джорбенадзе заявила, что «для Запада Армения – прозападная, для России – пророссийская».

В своей новой статье на «Росбалте» аналитик отмечает, что Армении поможет лишь «сюрреалистический» сценарий. Санкции США против РФ и Ирана подталкивают Ереван к необходимости выбора. «Усидеть на двух стульях уже не получается, а выбрать один — страшно».

«На фоне введения США новых санкций против России и Ирана, а также в условиях укрепления военно-технического и иного сотрудничества РФ с Азербайджаном Армения всего лишь «надеется» на то, что ей не придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. Во всяком случае в таком духе высказался в беседе с журналистами замминистра иностранных дел республики Шаварш Кочарян. Он напомнил, что и в прежние конфронтационные времена между Ираном и США «Армения никакого выбора не делала», поддерживая нормальные отношения и с Вашингтоном, и с Тегераном. Что же касается России, то она, по словам дипломата, остается для Армении «одной из стран, приоритетных для сотрудничества». Правда, с другой стороны, отметил он, необходимо «соблюдать международные правила игры».

«Правила» эти армянским дипломатом уточнены не были — скобки остались полузакрытыми. Наполовину — потому что Кочарян открыто дал понять, что события, касающиеся России, в том числе в ее экономике, отрицательно влияют на всех соседей этой страны. А поскольку Армения не имеет возможности влиять на санкции со стороны Запада, ее внешняя экономическая политика должна быть ориентирована на углубление существующих связей и налаживание новых. Соответствующая работа уже ведется, и список из 14 государств составлен. Кочарян убежден в том, что Армения должна продвигать собственные интересы вне зависимости от того, кто против кого вводит санкции. «Мир черно-белый», — поделился он своим наблюдением, и каждая страна должна руководствоваться собственными интересами.

Как сообщают армянские СМИ, в перечне «особого» интереса Армении фигурируют Россия, США, Китай, Грузия, Иран, ОАЭ, ряд государств Западной Европы.

«Неопределенная формулировка Кочаряна — надежда, что Еревану не придется выбирать между Москвой и Вашингтоном, — может рассматриваться как подача «сигналов» обеим столицам в ожидании «аукциона» по предоставлению Армении наибольших преференций и гарантий безопасности. Тем более что в республике уже чуть ли не поголовно обсуждают проблему выбора между Россией и США; в парламентской среде рядят о выходе Армении как минимум из ЕАЭС. А в народе (и во власти) панически боятся влияния антироссийских и антииранских санкций на республику и с придыханием обсуждают невиданную ранее ее близость с НАТО.

Уязвимое положение Армении понять можно — будучи стратегическим союзником России, она стремилась к развитию отношений не только с Ираном, но с Европой и США, а также с НАТО. Такая политика вроде бы себя оправдывала, но сейчас она находится под угрозой по сумме причин», - пишет Джорбенадзе.

Первая: Россия допустила серьезные ошибки во взаимоотношениях со своим «союзником», что позволило последнему встать в позу обиженного и искать себе (не без элементов шантажа Москвы) новых «друзей».

Вторая: конфронтация России с Западом достигла столь высокого уровня, что усидеть на двух, а то и более стульях Армении во внешней политике уже не удастся. Между тем давление на Ереван оказывают и Запад, и Россия, и в таких условиях Армения, будучи членом ОДКБ, имея не урегулированный конфликт с Азербайджаном, не додумалась ни до чего иного, как пойти или сделать вид, что идет, на быстрое сближение с США и НАТО.

«Говоря о Карабахе... Соображения относительно влияния глобального российско-американского раздрая на разрешение карабахского конфликта — самые противоположные. Sputnik (Армения) приводит мнение политтехнолога Вигена Акопяна, считающего, что российско-американское обострение не может повлиять на Южный Кавказ, поскольку двум ведущим мировым державам сейчас попросту не до этого региона.

…Пожалуй, прав российский политолог Григорий Трофимчук, считающий, что обстановка в проблемных зонах Южного Кавказа в большой степени зависит от «российско-американского баланса», - отмечает аналитик.

Коснувшись американских санкций в отношении России и Ирана — двух стран (к ним справедливо добавить и Грузию), благодаря которым Армения более или менее находится на плаву практически в блокадных условиях, Джорбенадзе указывает, что санкции эти носят гибридный характер — экономико-идеологический, замешанный, естественно, на политике.

«Так, причиной санкций против Ирана никак не может считаться невыполнение ядерного соглашения, поскольку Тегеран скрупулезно ему следуют, и это подтверждают все участники ядерной сделки, кроме США. Почему? В первую очередь, из-за участия Ирана в Сирии и желании вытеснить ИРИ с европейского нефтегазового рынка. В сущности, реально эти же причины плюс сопротивление расширению НАТО и влиянию США в геополитическом ареале интересов России стали причиной введения санкций и против нее.

Беспокойство Армении по поводу санкций - не пустое: она грезит об участии в транзите иранских энергоносителей в Европу, в глобальных логистических проектах, которые с одинаковым успехом могут сорвать как подсанкционная Россия, так и генерирующие запреты США. Логика этих двух держав в контексте Армении совершенно разная, однако результат один — плачевный для Армении, ограничивающий ее и без того скудные возможности. В общем, Ереван загнан в тупик», - констатирует эксперт.

Джорбенадзе отмечает, что против Америки армяне вряд ли рискнут восстать, а вот против России, пока что только на уровне риторики и «телодвижений» — в самый раз. Хотя, если США встретят резкую отповедь со стороны Европы, которая с реализацией ядерного соглашения начала делать ставки на Иран и вспоминает о Крыме в контексте России, когда ей это выгодно, тогда Ереван может начать другую игру — проевропейскую. Кстати, осенью Армения и Евросоюз намерены подписать рамочное соглашение о сотрудничестве. Его содержание не оглашается.

Между тем помимо того, что Армения является членом ОДКБ и ЕАЭС, и на ее территории расположена российская военная база, которая в настоящее время усиливается, Москва и Ереван заключили еще соглашение об объединенной группировке войск сторон. В такой ситуации откровенное тяготение Армении к НАТО и речи его руководителей о высоком уровне сотрудничества с Альянсом, якобы не входящим в противоречие с членством РА в ОДКБ, видятся, по меньшей мере, завлекающими республику если не в Альянс, то в его «предбанник».

В то время как Армения марширует на учениях НАТО — блока, враждебного России, пока не давшей возможности Баку уничтожить своего армянского соседа и вернуть захваченные им территории, — Азербайджан, в лице министра обороны Закира Гасанова, рапортует журналистам о намерении своей страны всесторонне развивать военно-техническое сотрудничество с Россией. «Перспективы у нас большие», — сказал он. Министр напомнил о недавнем проведении совместных с Россией учений в Каспийском море. По его информации, множество офицеров и курсантов получают образование в российских военных вузах; на вооружении азербайджанской армии много российской техники.

Но, видимо, Армения этих «предупреждений» не слышит, хотя вокруг Карабаха сложился крайне сложный баланс сил, обусловленный, в частности, и тем, что Россия снова «задружила» с Турцией, лоббирующей интересы Азербайджана в урегулировании. Во-вторых, Москва пытается реализовать свой вариант урегулирования, предусматривающий, на первых порах, возвращение Азербайджану пяти из семи районов, оккупированных Арменией, чему последняя противится, хотя иное разрешение проблемы может обернуться для нее большими потерями. В-третьих, в настоящее время Азербайджан видится России более надежным партнером, чем Армения, шаткая во внешнеполитической ориентации и предъявляющая Москве множество претензий.

«В Ереване все чаще задаются вопросом смены внешнеполитической ориентации, и он давно уже перестал быть табу. Власти демонстрируют «лояльность» в данном вопросе: ведь это — заказ значительной части армянского общества, включая немалый политический сегмент. В этом есть большая доля игры, поскольку Армения хочет выглядеть для Москвы как минимум не антироссийской, а для другой части света — прозападной. Игра довольно рискованная — Россия не любит шантажа и может ответить на него очень жестко, даже непропорционально. «Домашние заготовки» на случай, если Ереван слишком заиграется, у нее наверняка есть.

И что тогда станется с Арменией? НАТО и США ей не помогут и воевать за Армению не станут — это наверняка. Тюркские государства ОДКБ, а также Белоруссия тоже умоют руки. А Москва пока терпит всю эту ситуацию, порожденную, во многом, ею самой».

Не вдаваясь в историю российско-армянских отношений, включая переход в руки российского государственного капитала практически всех стратегических объектов Армении, Джорбенадзе предлагает остановиться на нескольких фактах, вызывающих в армянском обществе неприятие «гегемонии» России. Речь, в первую очередь, идет о настоящей истерике в связи с вооружением Россией армии Азербайджана — контракт на поставки убойной техники на 5 миллиардов долларов.

И если Россия может оправдать сделку с Азербайджаном «сохранением баланса сил в регионе», поскольку она по своим внутренним ценам продает не менее убойное вооружение и Армении, то как можно объяснить предложение Госдумы законодательно закрепить русский язык в качестве официального в республике, где 98% населения — армянской национальности? Разумеется, в Ереване раздался вопль: «Это языковая экспансия! Россия лишает нас независимости!» Власти Армении российскую инициативу решительно отклонили.

Между тем, согласно решению Госдумы, выданные в ареале Евразийского союза водительские права действительны на территории РФ только в том случае, если они получены в государствах, в которых русский язык является официальным.

«Росбалт» уже писал о том, какое возмущение вызвала в Армении столь "дискриминационная" политика: многим армянским гражданам, имевшим частный извоз в России, пришлось вернуться домой. Теперь вот в Армении говорят, что история с водительскими правами стала рычагом давления Москвы на официальный Ереван, который не подавляет бунтарские настроения определенной части политического и общественного спектра Армении по отношению к РФ и, к тому же, не собирается пересматривать статус русского языка.

Проблема, конечно, создана искусственно, но она сильно настроила армян против «союзника». И, кстати, не в первый раз. Поэтому в массовом сознании армян стала закрепляться необходимость дрейфа на Запад. Либо «выбивания» из России того, что она, по мнению армянского населения, ему недодала — в качестве компенсации за некоторую лояльность к РФ.

В этом плане весьма характерно интервью директора Центра региональных исследований Ричарда Киракосяна изданию Tert.am — оно отражает настроения не крайне радикальных кругов армянского населения в отношении РФ, но и они довольно нелицеприятны для Москвы. По его словам, «Россия имеет от Армении гораздо больше выгоды, чем мы себе представляем. … Мы должны потребовать от РФ гораздо больше. … не только того, что она должна нам, но и то, что РФ не должна делать по отношению к нам. Неприемлемо то, что Россия продает оружие Азербайджану, которое Азербайджан применяет против армянской стороны. Россия опасна, поскольку не является надежным партнером, а Армения — единственный надежный партнер для России в этом регионе. … Россия, как и Турция, уважает исключительно силу. Посмотрите на примеры других стран: Назарбаева, Лукашенко, поймете, что мы должны продолжать отстаивать наши права, независимость, интересы».

Собеседник издания напомнил, что через несколько месяцев Армения собирается подписать с ЕС соглашение о сотрудничестве, и правительство страны «действует довольно разумно и раньше времени не провоцирует Россию. … после ноября, когда документ будет подписан, Армения может стать более свободной».

На вопрос, ожидаются ли какие-нибудь изменения после президентских выборов в РФ, которые бы повлияли на Армению, эксперт ответил: «Разумеется, нет. Выборы в России более сфальсифицированные и не справедливые, нежели в Армении, в РФ не существует настоящей оппозиции. Если заглянуть в будущее Армении, то нас должно больше беспокоить то, что произойдет после Путина, поскольку слабая и непредсказуемая Россия гораздо более опасна для Армении. Это тот сценарий, к которому нам следует готовиться».

Что же до выбора Армении между Россией и США (настал ли соответствующий момент?). то Киракосян на полном серьезе заявил, что «Армения может стать мостом между двумя государствами». И способов для этого три: «Являясь членом ЕАЭС, Армения может установить связь с ЕС, Армения может усилить отношения с НАТО, оставаясь при этом членом ОДКБ, а также поддерживать хорошие отношения с Ираном. Угроза стать причиной конфронтации США и РФ не столь велика. Наоборот, Армения может повысить свою роль. На самом деле основной конфликт Запада и РФ сосредоточен на России. Армения повела себя весьма разумно: не присоединилась к НАТО, но собирается заключить новый договор о сотрудничестве с ЕС, в то же самое время требуя от РФ более уважительного отношения к себе».

Словом, Армения становится «смелее», но вряд ли столь похвальное проявление Россия оставит без ответа, имея в руках самый серьезный для Еревана козырь — Карабах и армяно-азербайджанское противостояние. То есть главное — безопасность Армении, за которую Запад проливать кровь своих солдат не станет, какими бы «добрыми» ни были отношения Еревана с Европой, США и НАТО. В общем, в условиях американских санкций или без оных Армения лишена — и надолго — возможности дистанцироваться от Москвы в той мере, в которой она того желает.

«Кстати, в Армению едет премьер-министр России Дмитрий Медведев: говорят, чтобы наставить «союзника» на «правильный» путь. Но добиться в ходе этого визита того, чтобы Армения водрузилась на один стул и не искушалась с внешнеполитическим выбором, практически невозможно. Разве что предложить ей нечто сверхпривлекательное: например, поклясться на Библии, что Москва полностью порывает с Баку, вверяет Армении Карабах, да еще и заваливает ее американской «зеленью» в требуемом Ереваном количестве. Но это уже из области политического сюрреализма. Москва же предпочитает иные жанры», - подчеркивает Джорбенадзе.