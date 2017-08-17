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В Ницце ограбили азербайджанских туристок

Автор: Отдел информации 

Во Франции начался судебный процесс над 23-летним Хатемом и 30-летним Мохамедом, арестованными на прошлой неделе по подозрению в ограблении на французской Ривьере двух молодых туристок из Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на французский портал Infos Nice.

Преступники ограбили женщин, чьи имена не называются, на пляже в Ницце еще в июле, однако арестовать их удалось лишь недавно.

Согласно информации французской полиции, помимо азербайджанских туристок жертвами бандитов стали десятки посетителей фешенебельного пляжа. За полчаса преступники угрозами отобрали у посетителей пляжа кошельки, телефоны и одежду, несмотря на то, что этот пляж находился под наблюдением полиции.

Бандиты были арестованы в минувший понедельник в Старой Ницце. Жертвы преступников уже опознали их. Также при аресте у бандита по имени Мохамед был найден мобильный телефон одной из жертв нападения. Несмотря на результаты опознания и наличие вещественных доказательств, преступники отрицают свою вину. Тем не менее суд принял решение о применении к ним меры пресечения в виде ареста на четыре месяца.

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