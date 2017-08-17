Сегодня в Хатаинском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Агакерима Акперова, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании, на котором председательствовал судья Габиль Мамедов, было объявлено решение суда, согласно которому А.Акперову был вынесен оправдательный приговор.

Отметим, что А.Акперов обвинялся по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) УК Азербайджана. Вменялось ему сокрытие суммы в размере 416 тысяч манатов.