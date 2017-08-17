Министр обороны США едет в Турцию

Министр обороны США Джеймс Мэттис в ближайшие дни посетит Турцию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына.
Точной даты визита агентство, однако, не приводит.
Министр обороны США Джеймс Мэттис в ближайшие дни посетит Турцию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына.
Точной даты визита агентство, однако, не приводит.
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