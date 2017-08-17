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Греция может стать газовым центром Европы

 

Серьезный интерес инвесторов в покупке греческого оператора газораспределительной сети DESFA и рост внутреннего спроса на газ свидетельствуют о том, что страна может превратиться в центр газовой отрасли в Юго-Восточной Европе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF).

Уточняется, что интерес в приобретении DESFA продемонстрировали десять потенциальных покупателей, в том числе — австралийский банк Macquarie, консорциум в составе итальянской Snam, бельгийской Fluxys, голландской Gasunie и испанской Enagas, а также катарская Powerglobe.

«Можно с уверенностью утверждать, что такой результат является признаком большого доверия крупнейших игроков отрасли к усилиям страны по либерализации внутреннего рынка природного газа и по превращению ее в региональный центр торговли газом», — сообщила аналитик консалтинговой организации Greek Energy Forum Дарья Ночевник.

Ее коллега из аналитического центра European Policy Center Марко Джулии подчеркнул, что Греция имеет отличную возможность помочь диверсифицировать поставки газа в Юго-Восточную Европу - наиболее уязвимый регион в ЕС.

Приватизация DESFA, согласно условиям соглашения с кредиторами, должна завершиться в текущем году.

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