Дети президентов едут в Баку

Для участия в Глобальном форуме молодых лидеров, который пройдет 21 - 24 августа, в Баку приедут дети президентов Македонии и Черногории, а также бывших президентов и премьер-министров Латвии, Украины, Албании, Боснии и Герцеговины. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

В мероприятии, организатором которого является Международный центр Низами Гянджеви, примут участие около 50 ведущих молодых лидеров и исследователей из различных стран мира. Также планируется презентация ряда авторитетных программ.

Кроме того, ожидается, что на форум прибудут представители престижных мировых образовательных учреждений, молодые предприниматели, бывшие главы правительств некоторых стран, авторитетные общественные деятели, а также группа руководителей крупных корпораций в составе 20 человек.