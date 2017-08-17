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Иран укрепит свой ракетный потенциал

 

Иран будет укреплять ракетный потенциал, особенно в направлении баллистических и крылатых ракет. Об этом, как сообщает телеканал Press TV, заявил сегодня заместитель министра обороны республики бригадный генерал Амир Хатами.

Генерал выступил в меджлисе во время обсуждения его кандидатуры на пост министра обороны. Кандидатуру Хатами выдвинул президент Ирана Хасан Роухани.

"В ближайшие четыре года наряду с повышением боеспособности наших вооруженных сил мы уделим особое внимание росту мощи баллистических ракет, возможностей стратегической авиации и военно-морского флота, наращиванию сил быстрого реагирования. Иран достиг способности сдерживания, враги признают возможности нашей обороны в регионе и во всем мире", - заявил Хатами. Он также объявил о создании 10 бригад сил быстрого реагирования.

Генерал указал на провал попыток врагов изолировать республику: "Многие правительства, которые в числе первых ввели санкции против Ирана, ныне пытаются развивать с нами сотрудничество".

Ранее стало известно, что Иран увеличил финансирование программы по разработке баллистических ракет на $0,5 млрд.

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