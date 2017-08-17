В Риме задержан отрезавший женщине ноги преступник

Римские сыщики задержали 62-летнего Маурицио Диоталлеви, подозреваемого в убийстве своей сестры Николетты. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает La Repubblica.

По словам полицейских, преступник сначала задушил жертву ремнем, а после распилил ее тело на части, разбросав их по разным мусорным контейнерам.

По словам злоумышленника, он действовал в состоянии аффекта. «Она постоянно унижала меня перед всеми, даже перед моим сыном», — заявил на допросе Диоталлеви. Каплей, переполнившей чашу терпения мужчины, по его словам, стала ссора, которая произошла после того, как его сестра, вернувшаяся из отпуска, сразу предъявила ему обидные претензии и к тому залепила брату две пощечины.

На след убийцы удалось выйти благодаря уличным камерам слежения. Сейчас Диоталлеви предъявлены обвинения в убийстве и попытке сокрытия следов преступления.

16 августа сообщалось, что в мусорном контейнере на одной из улиц Рима были обнаружены отрезанные женские ноги.