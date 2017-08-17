Российские активы в Азербайджане спас Евросоюз

ЕС спас российские активы в Азербайджане от американских санкций. Об этом в интервью радио "Спутник" сообщил постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов.

По словам Чижова, в первоначальной версии законопроекта о санкциях США «кое-какие углы Евросоюзу удалось сгладить и кое-какие цифры подправить».

В частности, речь идет о повышении планки допустимого участия России в международных энергетических проектах. В первоначальном варианте закона о санкциях она была обозначена в 10%, тогда как в принятом документе имеют место 33%. Как подчеркнул Чижов, это «выводит из-под действия закона некоторые проекты с российским участием», хоть при этом и не затрагиваются такие крупные проекты, как «Северный поток - 2».

Европейцы утверждают, что именно благодаря их "воспитательной" работе с американцами глагол „shall“, который употреблен в документе в значении „должен“, был заменен на глагол „may“ - может», — пояснил Чижов.

Как ранее писал Bloomberg, 33-процентный порог достаточно высокий, чтобы избежать сбоев в проекте «Шах-Дениз», в котором российский ЛУКОЙЛ владеет долей в 10%.