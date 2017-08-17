Путин едет в Крым

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 августа, совершит рабочую поездку в Севастополь. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В ходе поездки президент посетит новую общеобразовательную школу — образовательный центр «Бухта Казачья», где встретится с преподавательским составом и родительским комитетом этого учебного заведения», — сообщили в Кремле.

После этого Путин ознакомится с экспозицией «История Херсонеса в античный период» в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» и встретится с представителями науки и общественности города.

Также на территории мемориального комплекса «35 береговая батарея» президент вместе с участниками байк-шоу «Русский реактор» из мотоклуба «Ночные волки» возложит цветы к местному мемориалу.

Кроме того, как ожидается, глава России посетит ежегодный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе».