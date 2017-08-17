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Суд утвердил план реструктуризации Межбанка

 

17 августа 2017 года Насиминским районным судом города Баку был принят План реструктуризации обязательств перед внешними кредиторами.

Как известно, 18 июля 2017 года было проведено собрание кредиторов Международного банка Азербайджана, на котором 93.9% голосами собравшихся было одобрено принятие Плана реструктуризации. Согласно «Закону о банках» Азербайджанской Республики, План реструктуризации был рассмотрен Палатой по надзору за финансовыми рынками.

Важно отметить, что до 22 августа 2017 года кредиторы должны будут представить документы об отсутствии у них требований к банку по внешним обязательствам, после чего смогут соответственно воспользоваться предложенными им финансовыми инструментами с 1 сентября 2017 года.

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