Москва заступилась за Мадуро

В Москве считают недопустимой угрозу совершения против Венесуэлы военной акции, высказанную президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости сделанное на сегодняшнем брифинге заявление официального представителя МИД РФ Марим Захаровой.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает "все сценарии" в отношении Венесуэлы, и в том числе проведение военной операции.

По словам Захаровой, в Венесуэле сейчас "наблюдаются первые признаки спада силовой конфронтации между оппозицией и сторонниками правительства".

"На этом фоне не может не вызывать озабоченности позиция некоторых мировых лидеров, которые как раз не замечают формирующиеся в Венесуэле новые политические реалии. Продолжающиеся попытки расшатать ситуацию, надавить на венесуэльские власти несут в себе крайне деструктивный заряд, потому что угрожают наметившемуся хрупкому балансу", — заявила Захарова.

Она отметила, что в Москве считают недопустимым введение односторонних экономических санкций против Венесуэлы, которые в первую очередь ударят по наиболее незащищенным слоям населения.

"И уж тем более неприемлемыми представляются угрозы о возможном использовании иностранной военной силы для, процитирую одного известного человека, "прекращения трагедии, разворачивающейся в Венесуэле". Это было заявление господина Трампа от 11 августа. Подобные "заходы" идут вразрез с принципами международного права о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств и отказе от использования силы. Расцениваем подобные заявления как выпад не только против Каракаса, но и против региона в целом", — подчеркнула дипломат.