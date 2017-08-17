Захарова о подготовке саммита по Карабаху

Россия всегда поддерживала меры, направленные на снижение напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда, заявившего о необходимости принятия конкретных мер по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

По ее словам, о такой необходимости заявляли все сопредседатели, и о том же говорилось на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге: "Вместе с тем реализация данных шагов зависит от доброй воли сторон конфликта".

М.Захарова отметила, что, со своей стороны, Россия делает все для того, чтобы стабилизировать ситуацию и создать условия для продолжения переговорного процесса, направленного на достижение урегулирования: "Именно такой подход преобладал на встрече глав МИД Азербайджана и Армении в апреле этого года".

Представитель МИД РФ также сказала, что в настоящее время сопредседатели работают над подготовкой очередного саммита по карабахскому урегулированию. "Консультации будут продолжены на полях очередной сессии Генассамблеи ООН", - сказала она.

Под занавес брифинга М.Захарова напомнила, что карабахский конфликт является одним из приоритетных направлений российской внешней политики.