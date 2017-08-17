37-летний уроженец Азербайджана Эльчин Исмаилов был едва ли не единственным преуспевающим бизнесменом в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области. Но 16 августа его арестовали, а Следственным комитетом Ленобласти ему вменено было совершение умышленного убийства, пишут российские СМИ.

Он ничего, кстати, не отрицает. Было бы совсем глупо, ведь преступление в высшем смысле этого слова очевидное. Более того, как в таких случаях сразу указывают полицейские, совершено "из-за внезапно возникших неприязненных отношений". Но в нашем случае все дело в национальных характерах.

Исмаилов родился в маленьком селе Азербайджана в год московской Олимпиады. У него только родных девять братьев, у братьев - жёны и братья, а дальше лучше не считать. Так что это самый настоящий клановый уклад жизни. И если бы Эльчин после убийства махнул на родину, то искать его – только бумагу изводить. Но до обеда 24 июля у него в Ушаках было крепкое хозяйство. И ему привезли очередные бетонные кольца. Такие используют для колодцев. На них он заметил сколы, стал высказывать работяге-мигранту, а тот передал трубку хозяину.

На другом конце связи оказался 49-летний житель деревни Бабино того же Тоснеского района Руслан Усманов. Когда разговор пошел на повышенных, Руслан сказал: "Я сейчас приеду". А приехал с 22-летним сыном Хамзатом. У Усмановых тоже все хорошо с индивидуальным предпринимательством. Вернее, было. Они из самого Грозного.

Уж что они друг другу такое наговорили, по большому счету, неважно. Тем более, каждый из них взрослый и это уже проходил. Но, говорят, кульминацией стал толчок Усманова-старшего жены Исмаилова. А она к тому же беременна.

Исмаилов сходил в дом за ружьем. Выйдя обратно, увидел, как Усмановы уже отчаливают на своей машине. Добежал до нужной точки и в упор уничтожил обидчика.

Вызванные врачами "скорой" полицейские, быстро восстановили картину. Следственный комитет оформил это все в дело. Но к утру, когда правоохранители убыли, дом Исмаиловых сгорел. Интриги об электропроводке не возникло, так как даже шины микроавтобуса Исмаилова были изрезаны ножом. К тому же, оперативники Управления уголовного розыска Петербурга зафиксировали вспышку, так сказать, движений в чеченской диаспоре. Также никто не ожидал, что в полицейский Главк позвонит лично министр МВД Чеченской республики. Он был озадачен убийством своего гражданина.

Опасаясь кровной мести, сотрудникам полиции пришлось взять под госзащиту жену Исмаилова и двоих детей трех и шести лет. Они действительно жили на секретной квартире в Петербурге.

Наконец, Исмаилов выручил. Он не ушел в Азербайджан, а 15 августа явился в здание Управления собственной безопасности ГУ МВД, что расположено в Калининском районе Петербурга.