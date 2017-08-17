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Болгария задействует войска на турецкой границе

 

В борьбе с нелегальной миграцией власти Болгарии намерены существенно усилить охрану государственной границы c Турцией, сообщает газета Die Welt.

"Для укрепления нашей границы мы будем в будущем активнее использовать войска", - заявил сегодня болгарский министр обороны Красимир Каракачанов в интервью изданию.

Планируется разделить всю болгарско-турецкую границу на пять зон, каждую из которых будет охранять одна воинская часть. В общей сложности, по данным вице-премьера Каракачанова, нести службу на границе будут до 600 солдат. Глава Минобороны также пообещал усилить наблюдение границы при помощи видеокамер и беспилотников.

Граничащая с Турцией Болгария является частью "Балканского маршрута", по которому беженцы пытаются попасть в Западную Европу. С тех пор как болгарско-турецкая граница была практически полностью оборудована забором с колючей проволокой, число беженцев, стремящихся ее пересечь, заметно уменьшилось.

Ранее сообщалось, что общее число нелегальных мигрантов, которые пересекли границу Евросоюза за первые семь месяцев 2017 года, сократилось на две трети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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