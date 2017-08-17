Правозащитница Малала Юсуфзай поступила в Оксфорд

Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, получившая в 2014 году Нобелевскую премию мира, поступила в престижный британский Оксфордский университет, успешно сдав экзамены. Об этом девушка сообщила на своей странице в Twitter, передает РИА Новости.

В Оксфорде Юсуфзай будет обучаться по программе "Философия, политика и экономика".

"Так взволнована поступить в Оксфорд! Поздравляю всех студентов A-level — самый трудный год. Желаю всего наилучшего в будущем!" — написала она в сообщении.

В четверг в Британии были оглашены результаты школьного экзамена A-level, который необходимо сдать для поступления в вуз.

Малала Юсуфзай стала всемирно известна благодаря блогу, который она начала вести в 11 лет для телерадиокорпорации Би-би-си. В нем она рассказывала о своей жизни при режиме талибов, критиковала радикальное движение "Талибан" и отстаивала право девочек на образование. В 2012 году Юсуфзай в результате покушения получила тяжелейшее ранение в голову и пережила две сложных операции в Великобритании. В 2014 году в Осло Юсуфзай получила Нобелевскую премию мира.