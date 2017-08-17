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В Украине снесли все памятники Ленину

 

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью изданию «Лига» заявил, что на Украине демонтировали все памятники Владимиру Ленину.

По его словам, всего снесли 2 тысячи 389 памятников, из них 1 тысяча 320 памятников Ленину. Вятрович добавил, что некоторые памятники могут оставаться в некоторых украинских селах или на предприятиях.

«Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения», — сказал он.

Напомним, в мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о декоммунизации. Документ предполагает демонтаж советских памятников и переименование населенных пунктов.

Например, в марте 2016 года в Запорожье демонтировали самый большой на Украине памятник Владимиру Ленину. Памятник был установлен в 1964 году, его высота составляла 19,8 метра. Тогда же Верховная Рада переименовала 152 населенных пункта.

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