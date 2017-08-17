Пик магнитной бури на Земле ожидается в ближайшие часы

Сильная магнитная буря, причиной которой стал мощный поток солнечного ветра, достигнет своего пика в ближайшие несколько часов, а затем пойдёт на спад. Об этом рассказал заведующий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Анатолий Белов, передает Life.

«На Солнце наблюдается корональная дыра с исходящим в сторону Земли высокоскоростным потоком солнечного ветра. Он уже вызвал межпланетное возмущение и малую магнитную бурю на Земле», — заявил Белов.

По словам учёного, магнитная буря оценивается в четыре балла из девяти возможных. Он также добавил, что на человека одинаково воздействуют и сильные, и слабые бури, а сбои в работе техники способны вызывать только самые сильные из них.

Согласно данным космической лаборатории ТЕСИС, 15 августа были зафиксированы три мощные вспышки на Солнце. Также слабая магнитная буря ожидается 31 августа.