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УЕФА отклонил протест «Копенгагена» против «Карабаха»

Автор: Отдел спорта 

УЕФА отклонил протест футбольного клуба «Копенгаген», представители которого добивались дисквалификации игрока «Карабаха» Максима Медведева.

Датчане обратились в УЕФА в связи с эпизодом, случившимся на 21-й минуте первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов, который завершился победой «Карабаха» со счетом 1:0.

В том моменте капитан азербайджанской команды Медведев отмахнулся от Пьера Бенгтссона и ударил его рукой. Итальянский арбитр Паоло Тальявенто и его помощники не отреагировали на этот эпизод.

После просмотра видео в датском клубе решили обратиться в УЕФА, рассчитывая, что Медведев будет дисквалифицирован и не примет участия в ответной игре.

Однако сегодня УЕФА объявил, что протест отклоняется, не предоставив «Копенгагену» дополнительных разъяснений.

Кроме того, датский клуб не имеет возможности подать апелляцию на это решение УЕФА.

Ответный матч между «Копенгагеном» и «Карабахом» состоится 23 августа в столице Дании. Игра начнется в 22:45 по бакинскому времени.

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