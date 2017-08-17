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Взрыв в Дагестане: есть жертвы

 

В Хасавюртовском районе Дагестана два человека погибли и один пострадал в результате взрыва неизвестного устройства, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе республиканского МВД.

"В Хасавюртовском районе в поле неподалеку от селения Новогагатли произошел взрыв неустановленного устройства. По предварительным данным, два человека погибли и еще один пострадал", - сказал сотрудник пресс-службы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства взрыва устанавливаются. 

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству, что среди погибших и пострадавших могут быть и несовершеннолетние.

"Взрыв произошел около 16:00 по московскому времени. Причины взрыва устанавливаются. По предварительным данным, среди пострадавших и погибших молодые люди в возрасте 17-19 лет", - сообщил собеседник агентства.

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