Турция и Иран договорились обмениваться разведданными

Турция и Иран достигли соглашения об обмене разведывательными данными и сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сообщил начальник Генштаба вооруженных сил ИРИ Мохаммад Хосейн Багери.
"Мы договорились об обмене разведданными, обсудили вопросы обеспечения защиты на общей границе", - сказал генерал, чьи слова приводит в четверг газета Posta.
Кроме того, Багери заявил о возможном визите в Иран президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым он накануне встречался в турецкой столице. По данным газеты, по итогам переговоров Анкара и Тегеран выразили общую позицию в отношении референдума о независимости в Иракском Курдистане, намеченный на 25 сентября, назвав его акцией, способной спровоцировать усиление напряженности в регионе.