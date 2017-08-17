В России трех послов вызвали на ковер

МИД России вызвал послов нескольких стран, поддержавших решение продолжить работу над проектом обновления музея в нацистском лагере Собибор без России, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

В лагере смерти Собибор на территории Польши состоялся единственный успешный побег в годы войны, организованный офицером Красной армии Александром Печерским.

"Вызывает недоумение, непонимание, удивление то, с какой легкостью наши несостоявшиеся партнеры по проекту – Нидерланды, Словакия и Израиль, подчеркиваю, Израиль – изменили свою позицию в отношении российского участия… В этой связи мы были вынуждены пригласить для объяснений и серьезного разговора в МИД России руководителей дипломатических миссий упомянутых стран в Москве. Все-таки совесть должна быть", — заявила Захарова.

По ее словам, ранее Россия на разных уровнях получала заверения, что страна будет участвовать в проекте обновления музея. В свою очередь, Москва была готова его финансировать.

"Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию, вопиющим фактом исторической амнезии", — еще раз озвучила российскую позицию Захарова.