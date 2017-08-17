Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу в Агсу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству дороги Чапарлы - Кендоба - Джалаир в Агсуинском районе, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, с целью завершения строительства автомобильной дороги Чапарлы - Кендоба - Джалаир, соединяющей восемь населенных пунктов, где проживают восемь тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета Азербайджана на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО "Азеравтойол" будет выделено 5,8 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.