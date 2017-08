Полиция Барселоны квалифицирует инцидент на улице Рамбла как теракт, хотя появлялись также сведения, что водитель является наркоторговцем и пытался скрыться от правоохранителей, сообщает издание El Periodico.

* * * 20:00

Полиция Барселоны квалифицировала наезд автомобиля на прохожих в Барселоне как теракт, передает в четверг агентство Франс Пресс.



По предварительным данным, погибли два человека. Точное число раненых на данный момент неизвестно. СМИ сообщали о по меньшей мере 20 пострадавших. Власти рекомендуют не приближаться к месту происшествия, туда прибыли кареты скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим.

Как рассказывают свидетели, на которых ссылается газета El Pais, водитель проехал по пешеходной зоне в районе Рамблы, после чего врезался в киоск.

* * * 19:45

Около двадцати человек пострадали при наезде микроавтобуса на толпу людей в Барселоне, сообщает РИА Новости.



* * * 19:33

На пешеходной улице Рамбла в испанской Барселоне микроавтобус наехал на многочисленную толпу. Об этом сообщает La Vanguardia.

Полицейские источники сообщают, что ранения получили несколько человек. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Владельцам кафе и магазинов приказано закрыть торговые точки.

Агентство Reuters сообщает, что на место происшествия прибывают машины экстренных служб.

