Полиция Барселоны квалифицирует инцидент на улице Рамбла как теракт, хотя появлялись также сведения, что водитель является наркоторговцем и пытался скрыться от правоохранителей, сообщает издание El Periodico.
* * * 20:00
Полиция Барселоны квалифицировала наезд автомобиля на прохожих в Барселоне как теракт, передает в четверг агентство Франс Пресс.
По предварительным данным, погибли два человека. Точное число раненых на данный момент неизвестно. СМИ сообщали о по меньшей мере 20 пострадавших. Власти рекомендуют не приближаться к месту происшествия, туда прибыли кареты скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим.
Как рассказывают свидетели, на которых ссылается газета El Pais, водитель проехал по пешеходной зоне в районе Рамблы, после чего врезался в киоск.
* * * 19:45
Около двадцати человек пострадали при наезде микроавтобуса на толпу людей в Барселоне, сообщает РИА Новости.
* * * 19:33
На пешеходной улице Рамбла в испанской Барселоне микроавтобус наехал на многочисленную толпу. Об этом сообщает La Vanguardia.
Полицейские источники сообщают, что ранения получили несколько человек. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Владельцам кафе и магазинов приказано закрыть торговые точки.
Агентство Reuters сообщает, что на место происшествия прибывают машины экстренных служб.
Que está pasando en Barcelona? Madre De Dios.... pic.twitter.com/CUvn1qOXNv— Suraj Kumar (@Suraj_6299) 17 августа 2017 г.
Total panic - we are all getting pushed back- la Ramblas pic.twitter.com/1MwYLfFZJc— Aamer Anwar (@AamerAnwar) 17 августа 2017 г.