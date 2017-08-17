Откроет ли Узбекистан посольство в Армении?

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев продолжает менять страну. Сокращаются «черные списки» диссидентов, гражданам дано право оценивать деятельность судей, отменяются разрешения на выезд, вводятся биометрические паспорта.

Помимо этого, меняется и внешняя политика. Так, Узбекистан в лице главы МИД Абдулазиза Камилова заявил, что готов к поиску решений самых острых проблем с соседями на основе компромиссов.

«Узбекистан был и остается твердым сторонником проведения открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей. Мы открыты к углублению всестороннего сотрудничества со странами Центральной Азии на основе принципов равноправия и учета интересов друг друга. Ташкент готов к конструктивному диалогу, поиску решений даже самых острых проблем на основе разумных компромиссов», - сказал Абдулазиз Камилов.

Армения не граничит с Узбекистаном, а Ташкент не открывал посольства в Ереване. Но возможно ли, что при новом президенте и при новой политике Узбекистан откроет посольство в Армении? Напомним, что резиденция посла Узбекистана в Армении сейчас расположена в Москве.

Ощущения того, что Узбекистан восстановит полноценные отношения с Арменией возникли как раз при новом президенте. Уже в мае этого года появилась информация об открытии чартерного рейса Ташкент-Ереван-Ташкент. А ведь Узбекистан - одна из тех стран, которая осудила агрессию Армении против Азербайджана.

Между тем, в беседе с haqqin.az известный узбекский историк и общественный деятель Шухрат Саламов, находящийся сейчас в Баку и недавно побывавший в прифронтовой зоне в Карабахе, уверен, что новая политика Ташкента не приведет к открытию посольства Узбекистана в Армении: «Это просто невозможно. Мы помним, что есть четыре резолюции Совета безопасности ООН, призывающие вывести армянские войска из оккупированных районов Азербайджана. А были еще и три резолюции Генеральной Ассамблеи ООН».

Известно, что этнические армяне, живущие в Узбекистане, неоднократно просили открыть посольство Узбекистана в Ереване. «Кстати, хочу отметить, что армяне в Узбекистане в основном из Карабаха. Я, конечно же, за узбекские власти говорить не могу, но думаю, что мы ни в коем случае не будем открывать посольство в Армении», - отметил собеседник.