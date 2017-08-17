Туристам показали дорогу: Нафталан

Эксперты ведущего международного туристического поискового портала Skyscanner подготовили рейтинг стран, где лучше всего отдохнуть или подлечиться в сентябре, сообщает haqqin.az.

«Кто ходит в отпуск в сентябре, тот поступает мудро. На то он и сентябрь, что погода на большинстве курортов еще совсем летняя, а вот цены на авиабилеты и отели уже падают. Мы выяснили, куда лучше всего поехать на море в сентябре, где самая интересная экскурсионка в начале осени и в каких санаториях особенно хорошо в бабье лето», - отмечают эксперты Skyscanner.

В категорию «Санаторий» попал и Азербайджан наряду с Грузией, Беларусью, Чехией, Арменией и Россией.

«Ранняя осень — отличное время, чтобы отдохнуть и подлечиться: летняя духота позади — остается только наслаждаться теплым свежим воздухом, спелыми фруктами и целебными процедурами. Ничего старомодного в отдыхе с пользой для здоровья нет. Минеральные воды, солевые ванны и грязевые обертывания во все времена творили с человеком чудеса, а сервис во многих современных пансионатах еще даст фору иному дорогущему отелю», сообщает Skyscanner.

Что касается Азербайджана, то эксперты назвали курорт «Чинар» в Нафталане. Подчеркивается, что здесь можно излечить заболевания кожи, опорно-двигательного аппарата, ЛОР-органов, мочеполовой и сердечно-сосудистой системы.

Отметим, что Нафталан и пятизвездочный СПА-отель «Чинар» стабильно попадают в рейтинги туристических ресурсов.