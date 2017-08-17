Судя по всему, шансов на сохранение единства Ирака практически не осталось. Страна однозначно разваливается, и вот-вот на политической карте мира появится новое государство.

В конце нынешнего сентября в Иракском Курдистане пройдет референдум о независимости. Между тем Турция предупредила руководителей этого образования, что попытки сделать независимым автономный регион на севере Ирака приведет к гражданской войне.

«В этой стране, где и без того проблемы в избытке, референдум о независимости может сделать ситуацию только хуже, — в интервью турецкому телеканалу TRT Haber сказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. — Это может привести даже к гражданской войне».

Однако президент автономии Масуд Барзани, настаивая на необходимости референдума, в интервью Foreign Policy заявил, что «дружественный развод с федеральным правительством является единственным решением проблем Ирака и более широкой региональной нестабильности».

Однако оппоненты независимости Иракского Курдистана считают, что это еще более дестабилизирует ситуацию в регионе.

Референдум о независимости Курдской автономии Ирака приведет к хаосу в регионе, утверждает премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади. Он же отмечает, что это повлечет за собой изменение государственной границы Ирака, что недопустимо для страны. К тому же референдум о независимости Эрбиля, считает Аль-Абади, не может быть проведен в одностороннем порядке.

Единственная страна, которая видит для себя выгоду в образовании независимого Курдистана — это Израиль, другие государства региона отвергают идею его независимости из-за опасения усиления сепаратистских настроений в курдских общинах этих стран.

Отношения между курдами и Израилем очень крепкие. Израиль рассматривает возможность создания курдского государства как шанс получить союзника в регионе и использовать эту территорию для контроля над Ираном и создания для него угрозы по примеру проиранской шиитской организации "Хезболла" в Ливане.

Комментируя haqqin.az создавшуюся в Ираке ситуацию, Кирилл Семенов, руководитель Центра исламских исследований российского Института инновационного развития, прямо заявил, никакие усилия Турции, не смогут остановить создание иракского Курдистана - это дело ближайших месяцев.

«Курдистан - уже состоявшееся государство, со всеми атрибутами, осталось только его признание со стороны международного сообщества. Понятно, что соседние страны не видят в этом выгоды для себя, так как в каждой из них проживает курдское меньшинство. Но остановить рвение курдов к независимости уже никто не сможет.

Что касается заявлений Чавушоглу, что в случае создания Курдистана регион будет ввергнут в хаос, то к хаосу приведут 120-тысячная группировка шиитских фанатиков Хашд шааби и Иран. Их происки - гораздо большая проблема для региона, чем Барзани и Курдистан», - уверен К.Семенов.

Да и США, считает политолог, сегодня скорее поддержат независимый Курдистан, чем турок.

«Связи американцев с курдами прочные, и кроме того, они склоны рассматривать Курдистан как раз в качестве стабилизирующего фактора, который способен как предотвратить возрождения ИГИЛ, так и противостоять иранской угрозе», - подчеркнул К.Семенов.