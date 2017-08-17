Новый скандал: авгиевы конюшни в вотчине уволенного главы И.Мехтиева

Похоже, бывший глава Ясамальского района Ибрагим Мехтиев, уволенный недавно указом президента, наломал достаточно дров. И с его уходом на поверхность всплыли все проблемы, в большей мере обусловленные незаконными распоряжениями коррумпированного главы. Сегодня в Ясамальском районе вспыхнул новый скандал, на сей раз между обитателями домов по улицам Шарифзаде, 37-51, и Хыдыра Мустафаева, 52-66, с одной стороны, и жилищно-строительным кооперативом (ЖСК) «Pilot Residence» - с другой. Разгорается нешуточный конфликт.

Два года назад районные власти известили владельцев собственных одноэтажных строений с небольшими земельными участками, что их дома подлежат сносу как аварийные, а на их месте будет возведено многоэтажное здание. Однако никакой экспертизы устойчивости строений ни одно компетентное учреждение не проводило, да и о компенсации собственникам «аварийного» жилья никто ничего не говорит.

«Недавно нам заявили, что наши дома временно обнесут забором - мол, еще не все разногласия с собственниками улажены, потому сносить пока не будут. Но если это так, то зачем забор? Жители с Шарифзаде уже воспрепятствовали возведению ограды вокруг своих жилищ, отогнав строителей, и на место инцидента даже прибыли наряды полиции и представители различных госструктур», - рассказал haqqin.az владелец одного из домов Низами Гейбатов.

Не произошло запланированного «огораживания» и 17 августа. Видимо, власти не решились да и не придумали, что дадут собственникам взамен их недвижимости. Во всяком случае, на улице у подлежащих сносу домов, кроме двух мирно беседующих обывателей, никого не видно.

Как сообщил редакции тот же Н.Гейбатов, предпринимающий строительство кооператив не только собственникам жилья, но и владельцам объектов торговли и услуг, расположенных на этой улице, ничего определенного не предлагает – ни материальной компенсации, ни равноценной площади в будущем доме.

«Правда, - уточняет Н.Гейбатов, с некоторыми жителями строители все же побеседовали и даже пообещали… 40 кв.метров (?!) жилплощади в новом доме за три сотки (300 кв.м) их участка, не говоря уже о доме на нем. Разве это справедливо? Между тем, как мы выяснили, на месте наших домов будет построено не 5-этажное, как заверяет «Pilot Residence», а 18-этажное здание».