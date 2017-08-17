Генсек НАТО осудил теракт в Барселоне

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил теракт в Барселоне, сообщает РИА Новости.
"Я осуждаю ужасное нападение в Барселоне. Мои мысли о всех пострадавших. Мы едины в борьбе с терроризмом", — написал Столтенберг в Twitter.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил теракт в Барселоне, сообщает РИА Новости.
"Я осуждаю ужасное нападение в Барселоне. Мои мысли о всех пострадавших. Мы едины в борьбе с терроризмом", — написал Столтенберг в Twitter.
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