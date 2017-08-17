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Полиция застрелила второго подозреваемого в теракте Обновлено 22:44; Фото; видео

 

Один из предполагаемых террористов, устроивших наезд на пешеходов в Барселоне, был убит в перестрелке с полицией. Об этом пишет La Vanguardia, официального подтверждения информации пока нет.

По данным издания, перестрелка произошла в барселонском пригороде Сан-Жуст-Десверн. Ранее полиция подтвердила задержание второго подозреваемого Дрисса Укабира.

* * * 22:00

Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне, сообщает телеканал 24 Horas. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее СМИ сообщили, что установлена личность водителя фургона, который совершил наезд на пешеходов. Согласно этим данным, речь идет о некоем Дриссе Укабире (Driss Oukabir), который взял фургон напрокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода (провинция Барселона). Он живет в муниципалитете Риполь, родился в Мелилье. По другим данным, жил на юге Франции.

Полиция сейчас изучает его социальные сети и выясняет, с какими людьми он может быть связан.

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