Один из предполагаемых террористов, устроивших наезд на пешеходов в Барселоне, был убит в перестрелке с полицией. Об этом пишет La Vanguardia, официального подтверждения информации пока нет.
По данным издания, перестрелка произошла в барселонском пригороде Сан-Жуст-Десверн. Ранее полиция подтвердила задержание второго подозреваемого Дрисса Укабира.
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Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне, сообщает телеканал 24 Horas. Официально эта информация не подтверждена.
Ранее СМИ сообщили, что установлена личность водителя фургона, который совершил наезд на пешеходов. Согласно этим данным, речь идет о некоем Дриссе Укабире (Driss Oukabir), который взял фургон напрокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода (провинция Барселона). Он живет в муниципалитете Риполь, родился в Мелилье. По другим данным, жил на юге Франции.
Полиция сейчас изучает его социальные сети и выясняет, с какими людьми он может быть связан.
#Ahora | Detienen a uno de los terroristas involucrados en el atropellamiento masivo de #Barcelona (🎥: @seguridad_news). pic.twitter.com/N4H7hSiqqE— Tribuna Noticias (@NoticiasTribuna) 17 августа 2017 г.