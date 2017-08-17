Теракт в Барселоне организовало ИГИЛ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне. Об этом сообщает Рейтер.
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне. Об этом сообщает Рейтер.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.