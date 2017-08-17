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Теракт в Барселоне организовало ИГИЛ

 

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне. Об этом сообщает Рейтер.

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