Информация, приходящая с места террористической атаки в столице Каталонии, пока оставляет много места для самых различных предположений и домыслов и постоянно уточняется. Пока точно известно одно: около пяти часов пополудни по местному времени от площади Каталонии по большой пешеходной улице Рамбла стал двигаться белый фургон, пытаясь специально наезжать на людей, который традиционно много в этом популярном туристов месте.

Проехав около 500 метров, фургон остановился. Появившаяся информация будто злоумышленники из фургона забаррикадировались то ли в баре, то ли в турецком ресторане дальне по улице Рамбла, полицией не подтверждается. По словам министра внутренних дел Каталонии Хоакима Форна, жертвами теракта стали 13 человек, еще пятьдесят получили ранения. Десять из них в тяжелом состоянии. Позже власти Каталонии сообщили, что в больницах не меньше 80 человек.

Полиция сработала довольно быстро, и фото человека, арендовавшего фургон Fiat в городе Санта-Перпетуа-де-Могода, появилось в СМИ. Это некий Дриссе Укабире. Позже он был арестован. Еще один подозреваемый наехал на полицейских пытаясь вырваться из оцепления. Его удалось остановить уже за городом, в результате перестрелки он был убит. Сообщается о поиске еще двоих подозреваемых.

Эти детали будут уточнены на протяжении ближайшего времени, но что обращает на себя внимание: газета El Periodico пишет, что ЦРУ предупреждало полицию Каталонии о возможности такого теракта и именно на барселонской улице Рамбла. Означало ли это, что спецслужбам было что-то заранее известно? Необязательно. Дело в том, что автомобиль как средство для массового нападения с некоторых пор просто вошло в обиход у террористов, причем не только у джихадистов: недавний наезд на людей, протестовавших в американском городе Шарлоттсвилль осуществил местный неонацист.

В Израиле такие наезды регулярно совершают палестинцы. Что касается прогулочных туристических зон, то тут классический случай произошел год назад, 14 июля 2016 года на набережной в Ницце, во время празднования Дня взятия Бастилии задавил 86 человек, пока его не застрелила полиция. В Испании крупных терактов не было с 11 марта 2004 года, когда взрывы в пригородных мадридских поездах убили 191 человека. Так Аль-Каида мстила Испании за ее участие в иракской операции.

С тех пор спецслужбы Испании были решительным образом усилены, и теперь они считаются одними из самых мощных и эффективных в Европе. 13 лет без промахов – это действительно много. Только за прошлый год сообщалось о десяти раскрытых заговорах о предстоящих терактах, постоянно разоблачаются ячейки боевиков. Но как бы замечательно ни работали спецслужбы, у террористов, к сожалению, всегда остается шанс. В Барселоне им удалось его использовать.