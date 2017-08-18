Подписаться на уведомления
 

ЦРУ предупреждало о теракте в Барселоне актуальный комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Информация, приходящая с места террористической атаки в столице Каталонии, пока оставляет много места для самых различных предположений и домыслов и постоянно уточняется. Пока точно известно одно: около пяти часов пополудни по местному времени от площади Каталонии по большой пешеходной улице Рамбла стал двигаться белый фургон, пытаясь специально наезжать на людей, который традиционно много в этом популярном туристов месте.

Проехав около 500 метров, фургон остановился. Появившаяся информация будто злоумышленники из фургона забаррикадировались то ли в баре, то ли в турецком ресторане дальне по улице Рамбла, полицией не подтверждается. По словам министра внутренних дел Каталонии Хоакима Форна, жертвами теракта стали 13 человек, еще пятьдесят получили ранения. Десять из них в тяжелом состоянии. Позже власти Каталонии сообщили, что в больницах не меньше 80 человек.

Полиция сработала довольно быстро, и фото человека, арендовавшего фургон Fiat в городе Санта-Перпетуа-де-Могода, появилось в СМИ. Это некий Дриссе Укабире. Позже он был арестован. Еще один подозреваемый наехал на полицейских пытаясь вырваться из оцепления. Его удалось остановить уже за городом, в результате перестрелки он был убит. Сообщается о поиске еще двоих подозреваемых.

Эти детали будут уточнены на протяжении ближайшего времени, но что обращает на себя внимание: газета El Periodico пишет, что ЦРУ предупреждало полицию Каталонии о возможности такого теракта и именно на барселонской улице Рамбла. Означало ли это, что спецслужбам было что-то заранее известно? Необязательно. Дело в том, что автомобиль как средство для массового нападения с некоторых пор просто вошло в обиход у террористов, причем не только у джихадистов: недавний наезд на людей, протестовавших в американском городе Шарлоттсвилль осуществил местный неонацист.

В Израиле такие наезды регулярно совершают палестинцы. Что касается прогулочных туристических зон, то тут классический случай произошел год назад, 14 июля 2016 года на набережной в Ницце, во время празднования Дня взятия Бастилии задавил 86 человек, пока его не застрелила полиция. В Испании крупных терактов не было с 11 марта 2004 года, когда взрывы в пригородных мадридских поездах убили 191 человека. Так Аль-Каида мстила Испании за ее участие в иракской операции.

С тех пор спецслужбы Испании были решительным образом усилены, и теперь они считаются одними из самых мощных и эффективных в Европе. 13 лет без промахов – это действительно много. Только за прошлый год сообщалось о десяти раскрытых заговорах о предстоящих терактах, постоянно разоблачаются ячейки боевиков. Но как бы замечательно ни работали спецслужбы, у террористов, к сожалению, всегда остается шанс. В Барселоне им удалось его использовать.

221 просмотров


Старости
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку наши парадоксы: фото
Наша погода
Сегодня 33° / 23°
19 Авг 33° / 22°
20 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0035 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Полиция опровергла сообщение о вооруженных людях в ресторане в Барселоне
ЦРУ предупреждало о теракте в Барселоне актуальный комментарий
Есть ли пострадавшие азербайджанцы в Барселоне? МИД Азербайджана выясняет
Лионель Месси соболезнует жертвам теракта в Барселоне
Теракт в Барселоне организовало ИГИЛ
Задержан третий соучастник теракта
Шеф Пентагона: США готовы сбивать ракеты КНДР
В Барселоне автомобиль наехал на трех полицейских
Полиция застрелила второго подозреваемого в теракте Обновлено 22:44; Фото; видео
Генсек НАТО осудил теракт в Барселоне
Новый скандал: авгиевы конюшни в вотчине уволенного главы И.Мехтиева
Тяжелое ДТП в Газахе
Независимый Курдистан – новое оружие США и Израиля комментирует Кирилл Семенов
Туристам показали дорогу: Нафталан
Второй теракт в Барселоне: захвачен турецкий ресторан Обновлено 21:16
Откроет ли Узбекистан посольство в Армении?
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 90 раненых Обновлено 00:10; фото; видео
В Гейгеле убили двух женщин
США ввели санкции против главарей ИГИЛ
Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу в Агсу
В России трех послов вызвали на ковер
Турция и Иран договорились обмениваться разведданными
Взрыв в Дагестане: есть жертвы
УЕФА отклонил протест «Копенгагена» против «Карабаха»
Пик магнитной бури на Земле ожидается в ближайшие часы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться