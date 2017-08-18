Полиция опровергла сообщение о вооруженных людях в ресторане в Барселоне

Полиция Каталонии опровергла сообщения СМИ о вооруженных людях, забаррикадировавшихся в одном из ресторанов Барселоны.
"Ни в одном из заведений в центре Барселоны никто не забаррикадировался", — сообщила полиция в Twitter.
Полиция Каталонии опровергла сообщения СМИ о вооруженных людях, забаррикадировавшихся в одном из ресторанов Барселоны.
"Ни в одном из заведений в центре Барселоны никто не забаррикадировался", — сообщила полиция в Twitter.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.