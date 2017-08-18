В Каталонии объявлен трехдневный траур

Правительство Каталонии объявило трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне, сообщает РИА Новости.
Ранее мэр Барселоны Ада Колау объявила о минуте молчания, которая в пятницу пройдет в городе в знак скорби о жертвах теракта.
Правительство Каталонии объявило трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне, сообщает РИА Новости.
Ранее мэр Барселоны Ада Колау объявила о минуте молчания, которая в пятницу пройдет в городе в знак скорби о жертвах теракта.
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