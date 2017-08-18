«Организатор» теракта в Барселоне заявил о своей невиновности

Объявленный организатором теракта в Барселоне Дрисс Укабир явился в полицию после того, как увидел в СМИ свою фотографию, сообщает Росбалт.

В отделении муниципалитета Риполь (провинция Жирона, Каталония) он заявил, что его документы украли, и сделать это мог его младший брат, 18-летний Муса Укабир, который живет в Барселоне и действительно причастен к нападению.

Мэр Риполя Жорди Мунель заявил, что пришедшего мужчину хорошо знают в городе, он имеет французское гражданство. Сейчас полицейские пытаются выяснить, почему Укабир вовремя не сообщил о пропаже документов.