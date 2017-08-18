На этой неделе Государственный департамент США распространил свой ежегодный доклад Конгрессу, посвященный свободе вероисповедания. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Госдепа.

В докладе «Религиозная свобода в мире в 2016 году» дается обзор ситуации со свободой религии в примерно 200 странах мира. Напомним, что в апреле этого года Комиссия США по международным религиозным свободам опубликовала доклад, в котором рекомендовала Госдепу оставить в черном списке стран-нарушителей религиозных свобод Таджикистан, Туркменистан, Иран, Китай, КНДР, Мьянму, Саудовскую Аравию, Судан, Узбекистан, Эритрею, Вьетнам, Нигерию, Пакистан, Сирию и ЦАР (Центрально Африканская Республика).

Что касается Азербайджана, то в тексте отмечается законодательное разделение религии от государства в Азербайджане. При этом, по закону, правительство может распустить религиозные организации, если они сеют расовую, национальную, религиозную или социальную вражду. Подчеркивается, что в течение года правительство Азербайджана профинансировало 14 региональных конференций под эгидой религиозной терпимости и борьбы с религиозным радикализмом. В Баку также прошел 7-й Глобальный форум Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций.

Согласно закону, ГКРРО изучает и утверждает всю религиозную литературу для легального ввоза, продажи и распространения. Особо отмечается, что Конституция допускает альтернативную военную службу, однако на деле не существует подзаконных нормативных актов, регулирующих этот процесс.

Кроме того, новые поправки к положениям закона о гражданстве, уточняют случаи, при которых это гражданство может быть изъято. Речь идет об участии в террористических действиях, религиозной экстремистской деятельности, военной подготовке за рубежом и т.д.

В американском докладе говорится о гонениях и задержаниях религиозных активистов. Упоминаются последователи «Свидетелей Иеговы», баптистов и исламских религиозных организаций. Вызывает обеспокоенность у Госдепа США и закрытие в Азербайджане неких «домашних мечетей».

При этом отмечается, что носить хиджаб девочкам в школах не препятствуют.

«Посол США и сотрудники посольства продолжали призывать представителей правительства, в том числе должностных лиц ГКРРО, решить многолетние проблемы с регистрацией религиозных групп, а также разобраться с затруднениями, связанными с ввозом и публикациями религиозной литературы», - отмечается в докладе.

Что касается Армении, то Госдеп здесь отметил, что хотя конституция предусматривает разделение религиозных организаций и государства, но Армения считает Армянскую Апостольскую церковь (ААЦ) в качестве национальной церкви и «хранительницы национальной идентичности». Иными словами, о разделении церкви и государства можно говорить с большим трудом.

Говорится о том, что христиане в Армении, не принадлежащие к ААЦ, вынуждены исповедовать свою религию скрытно. Отмечается дискриминация в армянском обществе по отношению к «миноритарным религиозным группам».

Кстати, в докладе отмечается, что в Армении живет некоторое мизерное количество мусульман – суннитов и шиитов, в основном это иранцы и временно находящиеся в стране жители стран Ближнего Востока. Указаны и езиды, расселенные вокруг горы Арагац к северо-западу от Еревана.

Есть раздел, касающийся и учебной программы в Армении, например, в 10-м классе есть предмет «История армянской Церкви». Учебная программа связывает армянскую идентичность с Армянской Апостольской церковью. «… Были и другие проблемы, связанными с курсом истории Армянской Церкви, в том числе разжигание ненависти по отношению к другим религиозным организациям». А проходить альтернативный курс в Армении, увы, невозможно.

Кстати, представители езидов в Армении выражали свое недовольство в связи с обязательным курсом истории AAЦ, который, по их словам, является религиозной и идеологической обработкой.