Наехавший на людей в Барселоне водитель все еще на свободе

Среди задержанных по подозрению в причастности к организации теракта в Барселоне нет водителя фургона, наехавшего на людей, сообщил в четверг на пресс-конференции руководитель полиции Каталонии Хосе Луис Траперо, передает La Vanguardia.

"Мы задержали двух человек, непосредственно связанных с атакой, однако ни один из них не был водителем фургона", - заявил он.

"Водитель покинул фургон и сбежал. Нет свидетельств того, что он был вооружен", - добавил представитель полиции.

Представители полиции также сообщили, что наезд на пешеходов в центре Барселоны может быть связан с мощным взрывом, который произошел утром в городе Альканар в Каталонии. В результате погибли один человек, семеро получили ранения. Причиной, как сообщалось, могла стать утечка газа.