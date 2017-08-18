Второй за сутки взрыв в каталонском Альканаре

Второй за сутки взрыв произошел в каталонском городе Альканар, несколько полицейских получили ранения, передает телеканал TV3.

Ранее сообщалось, что в четверг утром в Альканаре произошел взрыв в нарколаборатории, в результате которого погиб один человек и семеро получили ранения.

Второй взрыв произошел днем в этом же районе, среди пострадавших несколько полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Подробности не уточняются.

Глава полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо заявил о возможной связи взрывов в Альканаре и теракта в Барселоне.