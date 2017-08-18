Премьер Испании назвал теракт в Барселоне "джихадистским нападением"

Премьер Испании Мариано Рахой назвал теракт в Барселоне "джихадистским нападением", передает РИА Новости.

"Хочу выразить солидарность всей Испании городу Барселоне, по которому сегодня нанес удар джихадистский терроризм", — заявил Рахой после заседания с руководством государственных служб безопасности.

"Хочу, чтобы мои первые слова были словами скорби, воспоминаний и солидарности с жертвами этого нападения, членами их семей и их друзьями. Это сейчас для нас основное", — сказал он.

Премьер сообщил, что в Испании с 00:00 18 августа объявлен трехдневный траур, флаги на всех госучреждениях приспущены.