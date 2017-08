В ночь с четверга на пятницу каталонские правоохранители провели спецоперацию в Камбрильсе по обезвреживанию группы злоумышленников, готовивших террористическую атаку, передает РИА Новости.

Как сообщила испанская пресса, террористы на автомобиле устроили наезд на пешеходов и сбили несколько человек, но потом столкнулись с полицейскими, транспортное средство преступников перевернулось, а злоумышленники попытались сбежать, однако были ликвидированы полицией.

NEW: Intense gunfire can be heard in the city of #Cambrils as an anti-terrorist operation continues near the city centre. pic.twitter.com/cbtW8qZwFQ