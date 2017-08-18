В ночь с четверга на пятницу каталонские правоохранители провели спецоперацию в Камбрильсе по обезвреживанию группы злоумышленников, готовивших террористическую атаку, передает РИА Новости.

Как сообщила испанская пресса, террористы на автомобиле устроили наезд на пешеходов и сбили несколько человек, но потом столкнулись с полицейскими, транспортное средство преступников перевернулось, а злоумышленники попытались сбежать, однако были ликвидированы полицией.

NEW: Intense gunfire can be heard in the city of #Cambrils as an anti-terrorist operation continues near the city centre. pic.twitter.com/cbtW8qZwFQ — Intel Crab (@IntelCrab) 17 августа 2017 г.

Каталонские правоохранители сообщили, что в ходе спецоперации были убиты четверо террористов, еще один был задержан, но скончался в последующем от полученных ранений.

Местные СМИ утверждают, что на одном из злоумышленников был пояс шахида, полиция проверяет эту информацию.

Всего в результате теракта в Камбрильсе пострадали семь человек. Двое из них находятся в критическом состоянии. Среди раненых числится сотрудник полиции.